Catamarca: la Provincia entregará más de 500 millones “sin devolución” a Valle Viejo

El Gobierno de la provincia de Catamarca (Raúl Jalil) volvió a salir en auxilio del municipio de Valle Viejo (Susana Zenteno) con un millonario crédito para la compra de equipamiento, disponiendo un aporte extraordinario de $584 millones para a la compra de maquinaria que “permita garantizar el normal funcionamiento de los servicios municipales”. Estos fondos son en concepto de “aporte extraordinario no reintegrable”, lo que significa que la comuna no deberá devolverlos.

La ayuda económica figura en el Decreto G.S.yJ. Nº 1.280 firmado el 18 de agosto y establece tres cuotas consecutivas: la primera de $190,3 millones y dos pagos posteriores de $196,85 millones cada uno, según la disponibilidad financiera que establezca el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.

El decreto aclara que los fondos son exclusivamente para la adquisición de maquinaria y que el municipio tiene la obligación de rendir cuentas dentro de los 30 días posteriores a cada desembolso. Si la Municipalidad incumple con esa rendición o destina el dinero a otros fines, la Provincia podrá descontar el monto total de la coparticipación municipal del mes siguiente. Esta ayuda de Jalil a Zenteno ocurre a poco más de un mes de que la auxiliara para el pago del alquiler de la oficina de ANSES en el Departamento, cuando le desembolsó 22,5 millones de pesos para cubrir la deuda acumulada por el municipio en el alquiler de la oficina del organismo nacional desde marzo del año pasado. Esa ayuda también fue en carácter de aporte extraordinario no reintegrable, por lo que el municipio no debió devolver un peso.