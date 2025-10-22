Catamarca: la Policía secuestró cocaína, marihuana, más de 4 millones de pesos, motos, armas de fuego, y detuvo a una persona

En la tarde de hoy, bajo las directivas del Juzgado Federal, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializó un allanamiento en un domicilio del barrio 40 viviendas, de la localidad de Polcos, Departamento Valle Viejo.

En el lugar, los policías secuestraron envoltorios con sustancias, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente determinaron que se tratarían de cocaína y marihuana, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que una (01) balanza digital, ciento setenta y seis (176) comprimidos de Clonazepam y Alplax, tres (03) armas de fuego; una Bersa Thunder, una Ballester Molina y un revólver, cuarenta y seis (46) cartuchos calibres 11.45, 9, 38 special y 32 mm., cuatro millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos pesos ($ 4.194.600) en efectivo, dieciocho (18) teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y dos (2) motocicletas; una Honda Tornado 250 cc., y una Yamaha XTZ 125 cc.

Al finalizar la medida Judicial, los efectivos detuvieron a un hombre de 34 años de edad, quien fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.