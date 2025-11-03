Catamarca: la Policía secuestró 53 motos en operativos realizados en Capital, Valle Viejo y El Alto

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, numerarios de las Seccionales Primera, Cuarta, Quinta, Décima y Décima Segunda, conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa, del Grupo GIMAR y personal de Tránsito Municipal de la Capital, como así también efectivos del GAM-PAMPA y de la Comisaría de Tapso, de los Departamentos Valle Viejo y El Alto respectivamente, llevaron a cabo recorridos preventivos y controles vehiculares en sus jurisdicciones.

Al finalizar, los uniformados secuestraron cincuenta y tres (53) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos al Corralón Municipal y dependencias policiales correspondientes.

Es dable hacer mención que, durante los procedimientos, personal de la Comisaría Décima Segunda aprehendió a tres jóvenes de apellidos Segura (18), Vega (18) y Gordillo (26) y demoró a un adolescente de 17 años de edad, en virtud que habrían sido sorprendidos circulando a alta velocidad en diferentes motos, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros, tomando conocimiento en estos casos la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este y la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las medidas a adoptar.