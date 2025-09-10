Catamarca: la Policía recuperó dos motocicletas robadas

A raíz de denuncias penales radicadas en los Precintos Judiciales N° 2 y N° 7, en la que dos personas mayores de edad, manifestaron que desconocidos les habrían sustraído dos motocicletas, ambas marca Honda CG Titán 150 cc., y Wave 110 cc., efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron dos registros domiciliarios en inmuebles ubicados en calle La Rioja al 500 y en el barrio San Ramón de esta Ciudad Capital.

En ambos lugares y bajo las directivas las Fiscalías de Instrucción en turno de los Distritos Sur y Norte, los investigadores recuperaron los rodados sustraídos, que quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a seguir.