Catamarca: la Policía detuvo a un joven con elementos que no supo justificar, y que tenía pedido de captura

A las 15:20 de la tarde de hoy, durante recorridos preventivos por la esquina de la calle Ramón Ayala y Avenida Bonifacio Cobacho, numerarios de la Comisaría Novena aprehendieron a un joven de apellido Vélez (23), quien habría sido sorprendido cuando llevaba una bicicleta, prendas de vestir y dos (02) baldes de construcción, de los que no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que quedaron en calidad de secuestro.

Al consultar en el sistema informático, los uniformados lograron establecer que esta persona contaba con un requerimiento Judicial dispuesto por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, por los supuestos delitos de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y hurto agravado por escalamiento en concurso real y en calidad de autor.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la seccional y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.