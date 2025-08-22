Catamarca: la Policía busca a un abusador que atacó a dos jovencitas en la zona Sur de la Capital

Un hecho de extrema gravedad conmueve a la comunidad capitalina. Dos hermanas 16 y 19 años fueron interceptadas por un sujeto mientras circulaban en motocicleta en inmediaciones del barrio Loteo Peralta.

Luego de golpearlas violentamente y arrojarlas al suelo, les realizó tocamientos y exhibiciones obscenas antes de huir del lugar. Una de las víctimas debió ser asistida en el centro de salud del sector sur por los traumatismos sufridos en la caída.

El individuo se encuentra prófugo y es intensamente buscado por las autoridades. Vecinos de la zona reclaman urgentes medidas de seguridad ante la peligrosidad del atacante.