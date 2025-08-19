Catamarca: la OSEP y FECLISA acordaron actualización en prestaciones

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, recibió este martes a representantes de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca (FECLISA), con quienes dialogó sobre la actualización de valores de prestaciones brindadas por los centros de salud de la provincia.

Al respecto, y respetando los acuerdos alcanzados con otros prestadores como médicos, bioquímicos y odontólogos, se decidió un incremento del 5% desde julio con una cláusula gatillo para las variaciones económicas del segundo semestre del año.

Además, durante el encuentro se avanzó en el trabajo conjunto para codificar los llamados “módulos atípicos” – que incluyen elementos e insumos- dentro de un nomenclador con valores unificados para todos los sanatorios. El objetivo es evitar la presentación de presupuestos para iniciar expedientes, trámite que suele generar demoras en la prestación del servicio de salud a los beneficiarios.

En este sentido, lo que se busca es establecer criterios comunes para agilizar procesos administrativos y evitar gestiones innecesarias a los afiliados, buscando mayor celeridad y una gestión más eficiente.