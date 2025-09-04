Catamarca: la obra del Polideportivo de las 1.000 viviendas cuenta con un avance del 90%

La obra del Polideportivo de las 1.000 viviendas cuenta con un avance del 90% y se convertirá en un nuevo Polo deportivo, cultural y social para la comunidad de la ciudad. Se prevé que su inauguración sea a finales de este mes.

Las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Raúl Jalil, junto al secretario de Deportes, Guillermo Perna, y el ministro Eduardo Andrada, recorrieron este jueves las obras de refuncionalización y puesta en valor del Polideportivo del Barrio Libertador II, más conocido como Mil Viviendas.

El renovado polideportivo, distribuido en dos plantas, contará con una cancha central multipropósito para básquet y vóley, tribunas para casi 600 espectadores, vestuarios, áreas administrativas, sala de prensa y reuniones. Además, se sumará un restaurante con explanada exterior, sala de primeros auxilios y sala de monitoreo para garantizar la seguridad integral.

En la planta alta, se ubicarán tribunas adicionales, una sala de tiro deportivo, un salón de baile y un gimnasio. El edificio, con una superficie total de 3.385 m², cumple con las normativas de accesibilidad y seguridad.

La reconstrucción del Polideportivo Libertador II busca revitalizar un espacio histórico de recreación y deportes, convirtiéndose en un punto de encuentro y desarrollo para toda la comunidad.