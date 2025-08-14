Radio TV Valle Viejo
Catamarca: la Municipalidad capitalina dio a conocer cómo se prestarán los servicios durante el fin de semana XL

✔ Recolección de Residuos
Viernes 15  Sevicio reducido
Sábado 16  Servicio normal
Domingo 17  SIN SERVICIO

✔ Barrido Y Limpieza

Viernes 20, Sábado 21, Domingo 22

  • Servicio reducido
  • Barrido y limpieza en puntos estratégicos turísticos (La Gruta, El Jumeal, Calvario, Casa de la Puna) .

✔ Puntos GIRO

Viernes 15 atención nomal
Sábado 16 atención normal
Domingo 17  sin atención al público

✔ Camping Municipal
Abierto normalmente de 8 a 19hs

✔ Recolección diferenciada

Viernes 15  Servicio normal
Sábado 16 Servicio normal
Domingo 17 Sin recolección

✔ Juzgado de Faltas 1
Viernes 15 Atención al público 08 a 12 hs

✔ Juzgado de Faltas 2
Sábado 16 de 08 a 12 hs
Domingo 17 de 08 a 12 hs

⚠️ Centro de Emisión de Licencias
Viernes 15  sin atención al público

✔ CEL MÓVIL
Sábado 16
12.30 a 17 hs
B° La Viñita – Plaza España

