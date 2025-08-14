Catamarca: la Municipalidad capitalina dio a conocer cómo se prestarán los servicios durante el fin de semana XL

En las calles y parques de Fort Collins, Colorado, las miradas se detienen frente a un espectáculo extraño. Entre la hierba o cerca de los senderos, algunos conejos muestran crecimientos negros que sobresalen de sus cabezas y rostros, en formas que parecen cuernos, púas o tentáculos retorcidos. Para algunos, su imagen parece salida de una película de terror de bajo…