Catamarca: la mamá de un bebé con hidrocefalia pide ayuda a los catamarqueños mientras espera respuesta del Ministerio de Salud

Gianina, mamá de un bebito que padece hidrocefalia, habló con Radio TV Valle Viejo sobre el estado de salud de su hijo que permanece internado desde su nacimiento en el Hospital de Niños Eva Perón,

La joven oriunda de Santa María señaló que el pequeño requiere un aspirador de secreciones eléctrico y otro manual, gestionado ante el Ministerio de Salud, hasta ahora sin respuesta.

La madre, que sufrió la fractura de una pierna durante el embarazo, se encuentra sola y sin recursos, por lo que apela a la solidaridad de la comunidad. Dijo que el padre del infante lo abandonó cuando nació por la enfermedad que presenta.

Las personas que desean colaborar con pañales pueden acercarse al nosocomio pediátrico o bien realizar un aporte al Alias: gianinareales11, a nombre de Gianina Dahiana Araceli Reales.