Catamarca: la madre de Reyes Modotti calificó a Maximiliano Gutiérrez como “un desenfrenado manipulador con inclinaciones pedófilas”

Hebe Mabel Modotti, madre de Juan Ignacio Reyes Modotti, el único imputado por el intento de homicidio a Maximiliano Gutiérrez, utilizó su cuenta de la red social Facebook a su nombre para realizar un descargo en favor de su hijo, y señalar al popular florista catamarqueño como un abusador.

La mujer cuestionó la resolución del juez de Control de Garantías Nº 3, Lucas Vaccaroni del último jueves, cuando resolvió no hacer lugar a la solicitud de sobreseimiento total y definitivo a favor de Reyes Modotti, y rechazó el pedido de cese de prisión preventiva de la defensa de su hijo: “Él solamente se defendió de su abusador, con lo cual, me pregunto: ¿el señor juez impartió justicia o actuó como defensor del abusivo florista?”, escribió la progenitora de Reyes Modotti en el posteo. La mujer resaltó que “hace más de un mes atrás, el juez sabía que mi hijo es inimputable, con lo cual, se le están vulnerando todos sus derechos al padecer de esa discapacidad cognitiva antes señalada”.

Luego, detalló: “No comprendo cómo es que a partir de ocho diferentes diagnósticos, a través de sucesivos análisis interdisciplinarios de profesionales de la salud (psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, neurólogo, etc.), que sostienen que mi hijo es inimputable, como así también la fiscal de la causa, que sí se tomó el trabajo de investigar el caso y que además, es ella misma quien tiene la autoridad de poder solicitar lo que pidió al señor juez, este último no le dé a lugar. ¿Qué es esto? La verdad, no lo comprendo. Es una vergüenza esta Justicia. Cómo es posible que una sola persona vaya en contra de lo señalado por todos los profesionales de la salud, y que además, dato muy importante, sin contar con ninguna prueba en contra de mi hijo. Ni una sola”.

La madre del acusado de intento de homicidio cuestionó: “En nuestra sociedad, al parecer, algunos son culpables hasta demostrar su inocencia; mientras que en realidad se debería comprobar la culpabilidad, ya que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en esta causa, es todo lo contrario. La verdad, esto es cualquier cosa”.

Luego, Modotti atacó a un sector del periodismo: “Un chico que sufre de una discapacidad intelectual con problemas en la interacción social y de comunicación por su retraso madurativo, diagnosticado médicamente desde hace años atrás cuando Juan Ignacio era un niño (con carnet de discapacidad emitido por otros tres profesionales de la salud), todavía esté en ese lugar del horror”, en referencia al penal de Miraflores. Ella explicó que “esta discapacidad, una condición de nacimiento y no adquirida. No es fingida, como dicen muchos medios de comunicación procurando desinformar”.

Finalmente, comparó las características de su hijo Juan Ignacio con las de Maximiliano Gutiérrez: “Existen informes categóricos y concluyentes del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), donde se sabe cómo es uno y lo que es el otro. Los peritos determinaron quién es uno y quién es el otro: por un lado, un joven discapacitado y por el otro, un desenfrenado manipulador con inclinaciones pedófilas. Me siento desprotegida frente a esta Justicia. Me expusieron y a mi familia también. Utilizaron los medios para difundir mentiras. La verdad señor juez, no comprendo su accionar. Y quizás, muchos profesionales que están a su nivel y me refiero a su profesión, tampoco entienden esto. Hay muchos que están en total desacuerdo con usted. Les pido a todos por favor que no juzguen sin saber, que no hablen por hablar. No lastimen. Tengan más empatía. Hay una familia y un adolescente discapacitado que pide justicia. Él solamente se defendió de su abusador, con lo cual me pregunto: ¿el señor juez impartió justicia o actuó como defensor del abusivo florista?”.