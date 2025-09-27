Catamarca: la localidad de San Miguel de Pomán recibió viviendas por primera vez en la historia

En el marco de su visita al departamento Pomán, el gobernador Raúl Jalil encabezó el acto de entrega de nuevas viviendas en las localidades de Mutquín y San Miguel. Estuvo acompañado por la senadora nacional Lucía Corpacci, el intendente de Mutquín, Carlos Luna, y el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz.

En Mutquín se entregaron 5 viviendas sociales y se encuentran en ejecución otras 10. En tanto, en San Miguel se concretó la entrega de 5 viviendas más, siendo esta la primera vez que se realiza una entrega de viviendas en el pueblo. Todas poseen dos habitaciones, cocina-comedor, baño y servicios básicos, y fueron financiadas con fondos provinciales. Además, cuentan con la particularidad de que fueron mujeres las adjudicatarias.

Con esta entrega, el Gobierno provincial responde a una necesidad de la población y mejora la calidad de vida de las familias beneficiadas, brindando una de las herramientas más poderosas de inclusión y desarrollo social como es el acceso a la vivienda propia.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la vecina de Mutquín, María Soria, flamante propietaria de una de las casas, quien expresó: “Hoy estoy aquí con una emoción tan grande que me cuesta ponerla en palabras. Nunca imaginé que llegaría este día, que pudiera decir con orgullo y felicidad: nuestro hogar. Este 26 de septiembre quedará grabado en nuestra memoria y en la de nuestros hijos, porque tener una casa, en la vida de una familia, es lo más importante y el día de las llaves no se olvida más. Agradecimiento sin límite, señor gobernador, señor intendente, mil gracias. Tenemos mucha emoción y alegría”.

Los actos de entrega contaron también con la presencia de los intendentes Francisco Gordillo (Pomán) y Enzo Carrizo (Saujil); el diputado provincial Juan Carlos Ledesma, el secretario de Vivienda, Daniel Zelaya, entre otras autoridades