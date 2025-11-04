Catamarca: La Libertad Avanza pide apertura de la urna en Capital porque “no se garantiza la representación de las bancas”

Esta mañana de martes, los dirigentes de La Libertad Avanza Silvana Carrizo, Federico Lencina, Tiago Puente, Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, ofrecieron una conferencia de prensa para exigir la apertura de una urna electoral de la mesa 361 del Circuito 7, porque aducen que existen inconsistencias en las actas de escrutinio, que podrían modificar la distribución de bancas en el Concejo Deliberante de la Capital, donde la tercera banca correspondería al candidato David Díaz Ceballos.

Figueroa consideró que “nos genera sospechas de cómo se está realizando el escrutinio definitivo, al analizar la mesa 361 observamos una inconsistencia en relación a la tendencia general del corte de boleta. Había un faltante de aproximadamente 20 votos de diferencia en la categoría concejal con respecto a diputados mientras que en el resto de las mesas la diferencia fue de uno o dos votos. Solicitamos la apertura de la urna y esto nos fue denegado de palabra. Presentamos un recurso ante la Corte de Justicia, el cual todavía está en proceso”.

Carrizo agregó que “no se están discutiendo cierta cantidad de votos, sino una banca que le corresponde a una agrupación política u otra. Es la voluntad popular y eso lo vamos a defender hasta último momento”.

Puente atacó la postura del oficialismo provincial: “No quiere implementar la boleta única de papel. Ya no se encuentran las fuerzas federales custodiando las urnas en el Predio Ferial. Esto no es poner en duda el resultado global, pero sí que no se está garantizando la representación en las bancas”.