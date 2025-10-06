Catamarca: la Justicia ordenó liberar a Edgardo Bulacio y Alicia Nieva en la causa RT Inversiones

El Juzgado Federal N°1 de Catamarca resolvió este lunes disponer el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre Edgardo Edmundo Bulacio y Alicia Estela Nieva, en el marco de la causa RT Inversiones, que se tramita en el fuero federal por el presunto delito de asociación ilícita.

La decisión judicial incluye la libertad inmediata de ambos imputados, aunque bajo un estricto régimen de medidas alternativas destinadas a asegurar su sujeción al proceso y evitar riesgos procesales.

Medidas sustitutivas impuestas

Entre las condiciones fijadas por el Tribunal se encuentran:

Prohibición de salir del país o de la provincia de Catamarca sin autorización judicial previa.

Retención de documentos de viaje, incluyendo pasaportes y visas.

Fijación de un domicilio real en la jurisdicción, que deberá informarse al Tribunal en un plazo de 48 horas.

Comparecencia mensual ante la Delegación local de la Policía Federal Argentina, entre los días 1 y 5 de cada mes, para firmar un acta de presentación.

Oficio al RENAPER para registrar la retención de documentos y la restricción de salida del país.

Control del cumplimiento de las medidas por parte de la Policía Federal.

El juez advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las medidas dispuestas podrá derivar en la revocación de la libertad otorgada y el restablecimiento de la prisión preventiva, en línea con lo establecido en el artículo 222 del Código Procesal Penal Federal.

La causa RT Inversiones es una de las investigaciones judiciales de mayor resonancia en Catamarca en los últimos años, con múltiples imputados y un fuerte seguimiento social debido al impacto económico que tuvo la firma en la provincia.