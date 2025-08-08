Catamarca: la Justicia evalúa la salud mental de Reyes Modotti para decidir su libertad, imputado por intento de homicidio

La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, solicitó el cese de la prisión preventiva y la libertad de Juan Ignacio Reyes Modotti, hasta que se resuelva su situación procesal, imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por ensañamiento, en grado de tentativa, en calidad de autor”.

La solicitud se basa en el informe elaborado por una Junta Interdisciplinaria compuesta por cuatro peritos oficiales y cuatro peritos de control, que concluyó que el imputado padece una combinación de patologías —discapacidad intelectual moderada, trastorno del aprendizaje y trastorno del espectro autista— que afectan gravemente sus funciones ejecutivas y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.

Ante este planteo, el juez de Control de Garantías N°3, Lucas Vaccaroni, ordenó la realización de una audiencia de visu, a fin de escuchar en forma directa a los profesionales intervinientes y a las partes, antes de resolver sobre la situación procesal del imputado.

A la audiencia, originalmente prevista para hoy jueves, fueron convocados los abogados de la defensa y de la querella, así como los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense: la médica psiquiatra Andrea Elizabeth Prenol, el neurólogo José Arroyo, la psicopedagoga Magdalena María Azar y la psicóloga María Julia Rivas Ruzzo. También fueron citados los peritos de control: las psicólogas María de los Ángeles Sánchez y Yasmin Teme, la psicopedagoga Andrea Amergol, el psiquiatra Luis Segura y el neurólogo César Figueroa.

Sin embargo, la audiencia no pudo concretarse debido a que el abogado querellante, Roberto Mazzuco, presentó un certificado médico justificando su inasistencia. En consecuencia, el juez fijó una nueva fecha para el desarrollo del procedimiento, que se realizará el próximo 19 de agosto.

Reyes Modotti está acusado de golpear brutalmente e inncrustarle un tornillo en la cabeza al joven Maximiliano Gutiérrez el 12 de diciembre del año pasado, en Valle Viejo.