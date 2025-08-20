Catamarca: la información oficial del secuestro de marihuana en Paclín

En la madrugada de hoy, a las 5:30, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, llevaban a cabo un operativo contra el narcotráfico en el puesto caminero La Viña, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia.

Al controlar a los pasajeros de la unidad de transporte, con la colaboración de sus pares de la Dirección Seguridad Vial y la ayuda de la can “Laika”, adiestrada para detectar estupefacientes, los policías encontraron en el interior de un bolso, que sería propiedad de una joven de 19 años de edad, cinco paquetes compactados, de color plateado, que contenían una sustancia herbácea.

Al ser sometida a la prueba de campo se constató que se trataba de 5,380 kg de cogollos de marihuana, al igual que un teléfono celular Samsung y dos tickets de equipaje.

Finalmente, esta persona fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.