Catamarca: la información oficial de la Policía sobre el secuestro extorsivo en Fray Mamerto Esquiú

Hoy, a las 13:00, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia tomaron conocimiento que un adolescente de 17 años de edad, habría sido secuestrado y que el presunto captor solicitaba dinero en efectivo para no atentar contra su integridad física, por lo que de inmediato dieron intervención a la Fiscalía Federal, a cargo del Dr. Javier Merep, desde donde se solicitó colaboración y el Comando de la Institución puso a disposición los recursos humanos y materiales para trabajar en torno al esclarecimiento del hecho.

Los investigadores, llevaron a cabo tareas de su especialidad y tras un trabajo articulado con sus pares de la Policía Federal, al que se sumó personal policial de las distintas dependencias de la Jefatura de Zona Norte, Motoristas del GAM-PAMPA y COEM-Kappa, y efectivos de la División Drones, montaron un operativo cerrojo en una calle Sin Nombre, en cercanías al denominado Hueco Verde, Departamento Fray Mamerto Esquiú, donde observaron que el supuesto autor del hecho, al notar la presencia policial, se dio a la fuga, siendo aprehendido por la policía provincial, el joven de apellido Ramos, de 22 años de edad, tras una persecución, como así también secuestraron elementos de interés para la causa, un teléfono celular y la suma de doscientos mil pesos ($200.000) en efectivo.

El jovencito fue liberado y se encuentra en buen estado de salud, en virtud de lo cual se labraron las actuaciones de rigor y el aprehendido quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal a disposición de la Justicia interviniente.