Catamarca: la información oficial de la Policía sobre el secuestro de 5 kilos y medio de Cogollos de marihuana en Paclín

En la madrugada de hoy, a las 05:00, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaban a cabo un operativo contra el narcotráfico en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia, proveniente de la Provincia de Jujuy con destino a Mendoza.

Al identificar a los pasajeros del micro, con la colaboración de sus pares de la Dirección Seguridad Vial de nuestra Institución y la ayuda de la can “Laika”, adiestrada para detectar estupefacientes, los policías encontraron en el interior de un bolso, que sería propiedad de una joven mujer de 24 años de edad, oriunda de esta Ciudad Capital, cinco (05) paquetes compactados, de color plateado, que contenían una sustancia herbácea que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de unos 5,630 Kg. de Cogollos de Marihuana, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que dos (02) teléfonos celulares y un (01) ticket de equipaje.

Finalmente, esta persona fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.