Catamarca: la información oficial de la Policía sobre el adolescente que chocó y murió en Belén

A las 08:30 de la mañana de hoy, en la localidad de Corral Quemado, Departamento Belén, se registró un siniestro vial fatal. Un adolescente de 14 años de edad, circulaba en una motocicleta Gilera VC 150 cc., y por causas que se investigan perdió el control del rodado, para luego caer en una tribuna de la cancha del Club Deportivo Racing de esa localidad, paralela a la calle por la que circulaba.

Producto de las lesiones sufridas, el jovencito perdió la vida en el acto, en virtud de lo cual intervinieron efectivos de la Subcomisaría de Corral Quemado para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, en tanto que Peritos de la Dirección Criminalística realizaron tareas de su especialidad.