Catamarca: la fiscalía pidió perpetua para los dos principales condenados por el crimen de Marcelino Pachado

Hoy viernes, luego de que un jurado popular determinara culpable a los integrantes de la familia Barros imputados por el crimen de Marcelino Pachado, se realizó la audiencia de cesura ante el juez director Silvio Matroccia para acordar las penas de los culpables.

La fiscalía pidió para Marcelo Cristian Barros padre y Cristian Alejandro Barros, prisión perpetua. Para Ezequiel Barros el fiscal solicitó una pena de 13 años y 12 años para Nery Barros como participe secundario del delito de Homicidio agravado por alevosía.

Ayer, el jurado popular declaró culpables a Marcelo Cristian y Alejandro Cristian Barros por el delito de homicidio agravado por alevosía, figura que contempla como única pena la prisión perpetua.

En tanto, los acusados Nery Nelson y Marcelo Ezequiel Barros fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito.