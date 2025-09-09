Catamarca: la familia de Celeste Moreno protestó y apeló la liberación de los imputados por el femicidio

El abogado querellante de la familia de la víctima, dijo esta mañana a Radio TV Valle Viejo que no se les permitió ingresar a la audiencia, que comenzó sin que hayan sido ni siquiera notificados.

La familia de Celeste Moreno, víctima de femicidio en 2013, presentó hoy martes una apelación contra la decisión judicial que otorgó la libertad a tres de los cuatro imputados por el crimen. La medida judicial fue resuelta hace menos de dos meses por el juez de Control de Garantías, Santiago Ahumada Franzini. Para visibilizar el malestar que sostienen por esta decisión, familiares se manifestaron con corte de calle Sarmiento frente a la sede judicial donde se llevaba a cabo la audiencia.

Los imputados que recuperaron la libertad son Claudio Antonio Argañaraz, Ítalo Yamil Gustavo Agüero y Eduardo Rafael Silva. En la causa, Miguel Ángel Nieva es el único que permanece detenido.

El abogado querellante declaró: “Tanto el Ministerio Público como esta representación hemos apelado la resolución del juez, que decidió increíblemente liberar a los sospechosos, los únicos sospechosos de una causa tan importante como es el femicidio de Celeste Moreno. Solicitamos que la Cámara revea esta situación y ordene la inmediata detención y prisión preventiva de tres de los cuatro imputados”.

El letrado también cuestionó los fundamentos del fallo judicial. “El juez se limita a decir que no se cumplieron los requisitos para que sigan detenidos, pero no explica cuáles ni qué motiva su decisión”, criticó.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá analizar el recurso presentado y decidir si confirma la excarcelación de los imputados o si, por el contrario, hace lugar al pedido de la querella y del Ministerio Público para que vuelvan a quedar detenidos.