Catamarca: la Facultad de Humanidades realizará un conversatorio sobre adicciones

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevará a cabo este viernes 30 de agosto una actividad de extensión titulada “Sujetos sujetados por la sustancia. Seres humanos en procesos de búsqueda”, en el marco del trabajo académico y comunitario de las cátedras de Psicología III y Salud Mental de la Licenciatura en Trabajo Social.

El encuentro contará con la participación del Grupo San Fernando de Alcohólicos Anónimos, que brindará un conversatorio abierto destinado a estudiantes, docentes y público general interesado en la temática del consumo problemático de sustancias. La actividad se desarrollará a partir de las 8:30 hs, en el aula 204 del nuevo agrupamiento de la UNCA, con ingreso por calle Ayacucho Norte.

El objetivo de la jornada es promover un espacio de escucha y reflexión sobre los procesos de recuperación y acompañamiento de personas atravesadas por el consumo, desde una mirada integral y con enfoque en derechos humanos.