Catamarca: la Escuela N°408 de Huaco celebra su centenario

Hoy lunes dan inicio las actividades conmemorativas por el centenario de la Escuela N°408 “General José Isidro Arroyo” del distrito Huaco. En el marco de esta significativa fecha, se desarrollará una semana cargada de propuestas culturales, educativas y recreativas.

Las celebraciones iniciarán este lunes a las 20:00 horas con un colorido desfile de carrozas en la Plaza 9 de Julio. Para el miércoles está prevista la realización de la Muestra de Ciencia y Tecnología. El jueves, a partir de las 10:00 de la mañana, en las instalaciones escolares se llevará a cabo una exposición de fotografías, muebles antiguos y cortometrajes.

El viernes por la noche, desde las 20:00, tendrá lugar una peña folklórica en la escuela, mientras que el domingo se celebrará el acto central del centenario, programado para las 09:30 de la mañana, también en el establecimiento educativo.