Catamarca: la Escuela N°406 de Palo Blanco celebró sus 100 años con un emotivo acto

Fuente: Multimedios El Abaucán Digital

En una jornada cargada de sentimientos, recuerdos y orgullo comunitario, la Escuela Primaria N°406 de Palo Blanco celebró su acto central por el Centenario de su fundación, marcando un acontecimiento histórico para toda la comunidad del distrito Fiambalá.

El Intendente Raúl Úsqueda junto a su equipo de trabajo acompañó a docentes, alumnos, exalumnos y vecinos en una ceremonia que reunió generaciones bajo un mismo techo: el de la educación pública, rural y de calidad, que por cien años ha sido el corazón formador de esta localidad.

El ambiente se impregnó de emoción cuando el sonido de las 100 campanas resonó en el aire, evocando el paso del tiempo y el legado de tantos maestros y estudiantes que dejaron su huella en las aulas de esta institución. El simbólico corte de la torta aniversario dio inicio a un nuevo capítulo en la historia de la Escuela N°406, que con esfuerzo, compromiso y amor, ha sabido sostener la educación de los niños y niñas de Palo Blanco, siendo la única escuela primaria del lugar.

Durante el acto, se compartieron discursos, poesías, discursos y expresiones artísticas que reflejaron el profundo sentido de pertenencia de la comunidad. Los alumnos actuales fueron protagonistas sobre el escenario con obras teatrales y bailes tradicionales, mostrando con orgullo el fruto del trabajo educativo que los guía día a día.

La emoción también se hizo presente entre los ex alumnos, muchos de los cuales regresaron especialmente para revivir sus memorias escolares y reencontrarse con los maestros que marcaron su infancia.

Desde la institución educativa expresaron un sentido agradecimiento al Municipio de Fiambalá, en la persona del intendente Raúl Úsqueda, por el acompañamiento constante y el apoyo brindado para la realización de este evento tan significativo.

El jefe comunal, visiblemente conmovido, destacó que “la educación es el cimiento sobre el que se construye el futuro de nuestros pueblos”, y reafirmó el compromiso de su gestión en seguir acompañando a las escuelas rurales, que muchas veces, como en Palo Blanco, representan el alma y el punto de encuentro de toda una comunidad.

El centenario de la Escuela Primaria N°406 no solo fue una celebración institucional, sino también una muestra viva de lo que significa la unidad, la memoria y el valor de la educación en los pueblos del interior, donde cada maestro, cada alumno y cada familia escriben con esfuerzo la historia de su tierra.

En Palo Blanco, las campanas de la escuela seguirán sonando, recordando que educar es sembrar esperanza, y que cien años después, aquella semilla sigue floreciendo con la misma fuerza de siempre.

