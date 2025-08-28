Radio TV Valle Viejo
Catamarca: la Corte de Justicia confirmó la suspensión del Jury al fiscal Hugo Costilla por el Caso Wika

El inicio del Jury contra el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, fue suspendido por la Corte de Justicia generando un nuevo escándalo en  el caso conocido como “Wika”. La decisión se tomó a pedido del abogado del cuestionado fiscal, Daniel Ortega, quien denunció la existencia de una posible “influencia política” y “falta de objetividad” en el proceso.

El fiscal Costilla había denunciado formalmente al relator de la Corte, Arturo Herrera Basualdo, y al fiscal del jurado, Augusto Barros . Según la presentación, existirían irregularidades que pondrían en tela de juicio la imparcialidad del juicio. Esta situación llevó a la Justicia a suspender el proceso, que estaba programado para comenzar el próximo lunes.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, la Sala de Sumarios de la Corte de Justicia de Catamarca ya estaría evaluando posibles sanciones disciplinarias para Herrera Basualdo y Barros debido a la gravedad de los hechos denunciados.

Todas las partes involucradas en el juicio ya fueron notificadas oficialmente de la postergación del debate, mientras la Justicia investiga las acusaciones cruzadas. El Caso Wika , que ya había generado polémica por la presunta falta de preservación de pruebas, suma ahora un nuevo capítulo judicial que pone en el centro de la escena las tensiones internas del sistema judicial.

