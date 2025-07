Catamarca: la CONADU Histórica alertó que no iniciaría el segundo ciclo en las universidades

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avisó sobre su profunda preocupación por la continuidad del segundo cuatrimestre en las universidades públicas del país, en el marco de una crisis que afecta a todo el sistema de educación superior argentino.

Según advirtió el organismo que nuclea a las casas de estudios nacionales, más de 2,5 millones de estudiantes se ven perjudicados por el desfinanciamiento sostenido y la falta de respuesta por parte del Gobierno nacional. La situación se agrava, además, por el deterioro de los salarios docentes y la pérdida creciente de recursos humanos clave para el sostenimiento de la actividad académica.

Ahora la CONADU Histórica ratificó que las chances de no inicio de las clases luego del receso de invierno es algo concreto de no avanzar el tratamiento del financiamiento universitario. Así lo marcó Fernando Morales, referente en Catamarca, al señalar que la docencia atraviesa una “situación ampliamente complicada”, en vista de las decisiones del Gobierno nacional, y que “hay una corriente importante que está sumando voluntades para justamente no iniciar el segundo cuatrimestre”.

Esto sucedería si la Ley de Financiamiento Universitario es vetada por Javier Milei, como el primer mandatario nacional ya lo adelantó. Morales marcó que la definición de la vuelta a clases o no se tomará en los primeros días de agosto, que es cuando el Consejo Federal de la CONADU Histórica va a reunirse en el marco de un congreso extraordinario. “No obstante hago el adelanto, si no hay aprobación de esta Ley, es muy probable que el segundo cuatrimestre no se de en nuestras universidades nacionales, con las consecuencias que esto traería, indudablemente”, apuntó el gremialista en diálogo con Radio TV Valle Viejo.

El referente catamarqueño acotó que a esto se llega en vista de la delicada situación económica que atraviesan los docentes del sector, de los cuales y en vista de los bajos salarios, ya alrededor de 10.000 docentes universitarios “dejaron la carrera porque evidentemente no es rentable. Ya no es algo favorable seguir adelante en la docencia universitaria”, sentenció.