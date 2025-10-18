Catamarca: la comunidad de Laguna Blanca se desarrolla con la Ruta del Telar y capacitación

La visita a la Puna cerró en un clima de encuentro y reconocimiento a la capacitación local, que muestra el acompañamiento al desarrollo de las familias del interior provincial.

Como parte de su agenda de trabajo en la Puna catamarqueña, el gobernador Raúl Jalil visitó y acompañó en diversas actividades a los habitantes de Laguna Blanca. También estuvieron presentes ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, la ministra de Trabajo, Verónica Soria, las diputadas provinciales Claudia Palladino y María Argerich, y el dirigente Juan Pablo Sánchez.

En el transcurso de la jornada, 21 vecinos de Laguna recibieron sus certificados del taller “Uso de Cocinas Solares y su Aplicación en la Gastronomía Tradicional”, capacitación que fue impulsada en articulación con la Universidad Nacional de Catamarca y el Ministerio de Trabajo provincial, a través del Campus de Entrenamiento Laboral, con el objetivo de promover el uso de energías limpias y la valorización de la cocina ancestral.



En la instancia práctica, las y los participantes elaboraron platos típicos utilizando energía solar, entre ellos recetas con carne de llama, papines andinos, quinoa y algarroba, combinando saberes tradicionales con innovación tecnológica sustentable.

Posteriormente, las autoridades participaron de una muestra artesanal textil, donde 20 mujeres de las comunidades exhibieron sus trabajos en el marco del Programa de Formación Profesional y Cultural de la Ruta del Telar por la UNESCO, una iniciativa que busca fortalecer el patrimonio cultural y las oportunidades económicas de las artesanas puneñas.