Catamarca: la autopsia al bebé de 14 días de vida arrojó que no se detectaron lesiones

En la morgue judicial tuvo lugar la operación de autopsia ordenada por la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de la Dra. Yesica Miranda, al cuerpo del pequeño de 14 días fallecido hoy.

Fuentes oficiales confirmaron que la autopsia indicó que el deceso fue por un paro cardio respiratorio. Asimismo, se resaltó que no se detectaron lesiones externas ni óseas. Además, se realizarán estudios anatomopatológicos para determinar la causa final de muerte.

En las primeras horas de esta mañana una pareja ingresó al Hospital de Valle Chico con un recién nacido sin signos vitales, constatando los profesionales la muerte del neonato por lo que se inmediato se dió participación a la justicia.

