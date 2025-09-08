Catamarca: La Alameda recibió un nuevo encuentro de Básquet 3×3 y Rap

La Plaza de La Alameda fue nuevamente un marco ideal para vivir la fiesta del Torneo de Básquet en modalidad 3×3 y Batalla Freestyle de Rap, evento organizado por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, y que crece en convocatoria de público con cada edición.

El evento itinerante que durante 2024 recorrió distintas plazas de la ciudad y localidades del interior provincial contó con música en vivo a música en vivo de la mano de los artistas Dramasónico, Dece y BM, sorteos y sorpresas para la gente presente, así como también las propuestas por la Biblioteca del Senado, desde donde se brindó un espacio de recreación que busca estimular en las niñas y niños la curiosidad y el amor por la lectura.

La competencia contó con la presencia por parte del Senado, del subsecretario de Coordinación y Técnica, Julio Macedo; y el director de Desarrollo Social, Daniel Toledo.

Con la participación de más de 20 equipos, que incluyó jugadores y jugadoras de todo el Valle Central, los ganadores que pasaron a la gran final de básquet, fueron de esta manera, en categoría masculina; Maldito Yeiko, (Franco Andrada, Lautaro Aragón, Mateo Aragón y Matías Ovejero), venciendo a Las Flores. Y en categoría femenina, las chicas de “Las dueñas de Chiche” (Antonieta Aragón, Jazmín Buenader, Luciana Gómez, Bianca Cáceres) resultaron las ganadoras.

En cuanto a la Batalla de Rap, se compitió en modalidad 1 vs 1, sin restricciones de edad, y contando con la participación de más de 30 representantes de Capital, del interior provincial, generando para el público un espectáculo vibrante, y brindando a los competidores la oportunidad de demostrar sus habilidades en un ambiente competitivo, amistoso y festivo, con importantes premios para los primeros puestos.

El ganador de este encuentro fue, de esta manera, Zatch, quien venció en la final a Dece.