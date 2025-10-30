Catamarca: juegos, relatos y títeres para el disfrute de las infancias en la Feria del Libro

La Feria del Libro Catamarca 2025 tendrá una amplia y variada propuesta para las infancias. Los niños y las niñas podrán disfrutar de juegos, relatos, títeres y muchas propuestas. Los talleres serán gratuitos y se realizarán en el espacio Cata Lab, ubicado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), en Sarmiento 613, en la ciudad Capital. Se desarrollarán los días jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en diferentes horarios.

El jueves, desde las 9.30, se podrá participar en el Taller de “Pop Up”, con Pablo Gurovich. Es una actividad creativa y divertida que combina la literatura con el arte y la manualidad. Esta técnica se realiza formando figuras móviles y tridimensionales. Es un viaje fascinante a la imaginación, incentivando la curiosidad y fomentando el espíritu de aventura.

Luego, a partir de las 10.30, será el momento del taller “Proyecto Voces de la Tierra”, con Armando Molas, que con la música busca conectar a los niños y a las niñas con su herencia cultural.

En tanto, desde las 11.30, comenzará “Jugar para Sentir, el monstruo de colores”, con Roxana Castro. Se trata de un taller con temáticas diferentes, herramientas y dinámicas pensadas para explorar las diferentes emociones a través del cuento “El monstruo de colores” y la utilización de títeres para este fin.

A la tarde, la jornada continuará con el taller sobre “Títeres con Varilla”, a cargo de Javier Zalazar, desde las 18. La propuesta permite a los niños y a las niñas participar en un proceso de creación de un títere que luego cobrará vida a través de la expresión personal.

Más tarde, a partir de las 19, llegará “Urdimbres de Papel, poéticas para las infancias creativas”, con Luisina Castillo. El taller busca generar un profundo entramado con los sentires y la interioridad de cada niño y cada niña. El foco se pone en el reconocimiento, la exploración y la gestión de las emociones como alegría, tristeza, miedo, sorpresa, curiosidad -entre otras- como materia prima y motor fundamental de los procesos creativos.

En el cierre del día, el taller “¿Cómo flotar en un mundo imaginario?”, con Lucero Gualter Lou, generará un momento de concentración para poder trabajar con un pequeño texto y estar preparados para entrar al cuerpo, atentos a la percepción del entorno y a nuestros compañeros. Dará inicio desde las 20.

Viernes

En el segundo día de la feria, el viernes 7 se podrá crear marionetas de papel y material reciclado con la propuesta de “Hacemos marionetas, no basura”, de Federico Abaca. Comenzará a las 15. A partir del texto “Los Sueños del Sapo”, de Javier Villafañe, se recrearán los animales del cuento para que cada niño y cada niña pueda armar una marioneta de hilo, reciclar y reutilizar a través de materiales livianos desde la lectura hasta la materialización de cada muñeco personaje.

Otro taller será “El Monstruo Azul, mi caja está llena de…”, a cargo de Gabriela Batallán y Marta Tapia, desde las 19. Esta iniciativa consiste en la creación de cuentos, textos, escuchas y de la utilización de variedad de herramientas, estrategias y recursos, para fortalecer la alfabetización y el desarrollo de la oralidad, la lectura y la escritura.

Sábado

La tercera jornada invita a los chicos y chicas a participar del taller “Chakana: enseñanza lúdica de la ancestralidad”, a cargo de Mariangeles Nieva. Se trata de un taller que tiene como eje principal la enseñanza de la cultura ancestral a las nuevas generaciones. El encuentro cuenta con diversas actividades artísticas relacionadas con el calendario andino, que se presentan a las infancias desde la música, la danza, el tejido, la cerámica, la pintura, la medicina natural y la alimentación. Comenzará a las 10 de la mañana.

Domingo

El domingo 9 Silvia Pérez sorprenderá con la propuesta literaria “Animales Fantásticos y otros seres raros”, desde las 18.30. En esta actividad, se invitará a los niños y a las niñas elegir un cuento para ser leído en voz alta por ella. Luego, se promoverá la participación activa sobre la interpretación del texto, donde cada participante contará con materiales para expresar gráficamente lo que más le atrajo del texto.