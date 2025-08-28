Catamarca: Juan Ignacio Reyes Modotti seguirá detenido por el intento de homicidio contra Maximiliano Gutiérrez

Hoy jueves se conoció la resolución del juez de Control de Garantías Nº 3, Lucas Vaccaroni, sobre el único imputado por el intento de homicidio contra el florista catamarqueño Maximiliano Gutiérrez.

Juan Ignacio Reyes Modotti continúa preso, porque no le hicieron lugar al pedido de cese de prisión, y lo regresaron al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán.

El martes de la semana pasada se realizó una audiencia en el Juzgado de Control de Garantías Nº 3, donde la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, solicitó el cese de la prisión preventiva y el recupero de la libertad para Reyes Modotti. La defensa del acusado, por su parte, adhirió.

En la audiencia participaron varios peritos, quienes se refirieron al estado en que se encuentra Reyes Modotti, quien tiene una combinación de patologías -discapacidad intelectual moderada, trastorno del aprendizaje y trastorno del espectro autista- que afectan sus funciones ejecutivas y su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, según informó el Ministerio Público Fiscal. Esto quedó plasmado en un informe elaborado por una junta interdisciplinaria compuesta por cuatro peritos oficiales y cuatro peritos de control, que evaluó a Reyes Modotti. Para la defensa del sospechoso, el informe de la junta médica dejó a Reyes Modotti en una situación de inimputabilidad.

El hecho por el que está imputado Reyes Modotti sucedió el 12 de diciembre de 2024 en su casa, ubicada en el barrio Facundo Quiroga, Departamento Valle Viejo. En la vivienda, Reyes Modotti y Gutiérrez tuvieron una fuerte discusión y el primero sufrió lesiones que habrían sido leves y el segundo terminó con un tornillo incrustado en la cabeza, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Juan Bautista. Luego, la fiscal Valeria Reyes imputó a Reyes Modotti por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por ensañamiento, en grado de tentativa, en calidad de autor”.

Al momento de ser indagado, Reyes Modotti negó los hechos endilgados. Gutiérrez, por su parte, tuvo mejorías en su estado de salud y en enero de este año, habló con Radio TV Valle Viejo, indicando que en ese momento de la agresión él sintió que Reyes Modotti, el imputado por el hecho, lo iba a matar. “Sentí eso: que me iba a matar. Sentí y palpé la muerte, de eso estoy seguro. La muerte va a llegar de una manera natural, nunca te imaginás que alguien te la quite. Yo no me lo imaginé nunca”.