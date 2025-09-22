Catamarca: Juan Ignacio Reyes Modotti seguirá detenido por el criminal ataque al florista Maximiliano Gutiérrez

Este lunes se conoció que la Cámara de Apelaciones resolvió por unanimidad declarar “erróneamente concedidos” los recursos interpuestos por la fiscal de Instrucción de Violencia de Familia y de Género, Alejandra Antonino, y por la defensa de Juan Ignacio Reyes Modotti, en el marco de la causa que lo tiene como imputado por el intento de homicidio a Maximiliano Gutiérrez.

Con esta decisión, el acusado continuará con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, y ni siquiera llegó a ser trasladado a la audiencia prevista, dado que el tribunal consideró que las apelaciones no cumplían con los requisitos procesales para su tratamiento.

La medida ratifica la vigencia de la prisión preventiva dictada que mantendrá a Reyes Modotti privado de su libertad mientras avanza la investigación penal en su contra.