Catamarca: Juan Cruz Rivero, el pequeño gran campeón en Gimnasia de Trampolín que necesita ayuda para competir en España

Juan Cruz Rivero estuvo en Radio TV Valle Viejo comentando su corta pero muy fructífera carrera deportiva en Gimnasia de Trampolín, donde ya obtuvo numerosas medallas, recorriendo casi todo el país, incluso con viajes al exterior para competencias internacionales, a sus 13 años.

De diálogo fluido, Juan Cruz explicó que inició de buena manera en la actividad, desde la categoría de 9 y 10 años, mostrando condiciones innatas. Vale tomarse unos minutos para ver y escuchar este video que acompaña la nota, donde se puede observar a un niño bien plantado en la disciplina que practica.

En noviembre integrará un equipo que viajará a España, y los costos, como se sabe, son altos. La mamá de Juan Cruz explicó que a veces realizan bonos de contribución, o venden bizcochuelos para recaudar fondos, pero ahora no alcanza con esa actividad. Entre el 9 y el 16 de noviembre serán parte del Mundial, en un hecho histórico, muestra de un buen camino recorrido por parte de todos estos deportistas.

Subcampeón de DMT- Copa Sudamericana de Clubes de Gimnasia de Trampolín-

Campeón de los Juegos Evita- Trampolín individual Masculino- 2023.

Campeón de los Juegos Evita- Trampolín Individual Mixto- 2023.

Subcampeón DMT- Categoría 11/12 años- Campeonato Sudamericano de Trampolín-

Tercer lugar Trampolín Individual- Categoría 11/12 años- Campeonato Sudamericano de Trampolín- Barranquilla, Colombia- 2024.

Tercer lugar Trampolín Sincronizado- Categoría 11/12 años- Campeonato Sudamericano de Trampolín- Barranquilla, Colombia- 2024.

Campeón Nacional Nivel A- Categoría 11/12 años DMT- Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín- CENARD- 2024.

Campeón Nacional Nivel B- Categoría 11/12 años Tumbling- Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín- CENARD- 2024.

Campeón Nacional Nivel A- Categoría 13/14 años Trampolín Sincronizado- Campeonato Nacional de Clubes de Gimnasia de Trampolín- Jujuy- 2025.

Subcampeón Nacional Nivel A- Categoría 13/14 años DMT- Campeonato Nacional de Clubes de Gimnasia de Trampolín- Jujuy- 2025.

Campeón Nacional Nivel A1- Categoría 13/14 años Tumbling- Campeonato Nacional de Clubes de Gimnasia de Trampolín- Jujuy- 2025.

Campeón Nacional Nivel A- Categoría 13/14 años Trampolín Individual- Campeonato Nacional de Clubes de Gimnasia de Trampolín- Jujuy- 2025.

CAMPEÓN SUDAMERICANO JUNIOR- TRAMPOLIN INDIIDUAL- CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN- COCHABAMBA, BOLIVIA- SEPTIEMBRE 2025.

SUBCAMPEÓN SUDAMERICANO 13/ 14 AÑOS- TRAMPOLÍN INDIVIDUAL- COPA SUDAMERICANA DE GRUPOS POR EDADES- COCHABAMBA, BOLIVIA- SEPTIEMBRE 2025.

Por contacto con Juan Cruz para colaborar con su viaje a España, pueden comunicarse a través de su madre, Day, al número es 3834 25-6488.