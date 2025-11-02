Catamarca: joven robó una campera y amenazó con acuchillar a policías antes de ser detenido

A las 18:35 de la tarde del sábado, en la Catedral Basílica, numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP) aprehendieron a un sujeto de apellido Correa (28), quien le habría sustraído una campera a un hombre mayor de edad.

Cabe mencionar que, el presunto autor del ilícito, al percatarse de la presencia policial habría amenazado a los policías con un cuchillo tipo tramontina, que quedó en calidad de secuestro al igual que la prenda de vestir que fue recuperada.

Finalmente, se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 1, en tanto que el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Primera, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.