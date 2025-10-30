Catamarca: joven quiso robar en una panadería y lo atrapó la Policía

Durante recorridos preventivos por la esquina de la avenida Güemes y calle Tucumán, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) dialogaron con una empleada de una panadería de la zona, quien adujo que al llegar al trabajo habría observado cuando un joven forzaba la puerta de ingreso con aparentes intenciones de cometer un delito y al no lograr su cometido, se retiró del lugar.

Rápidamente y con las características brindadas, los uniformados continuaron con los recorridos y en la calle Tucumán, inmediaciones a la intersección con calle Buenos Aires, aprehendieron al supuesto autor del hecho de apellido Castro (20), quien habría sido sorprendido intentando ingresar a un domicilio de la zona, propiedad de una mujer de 65 años de edad.

Finalmente, el joven fue alojado en la Seccional Décima, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a las damnificadas a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 2.