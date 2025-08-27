Catamarca: joven delincuente detenido en la Capital

Anoche, a las 20:10, alertados por el SAE-911, efectivos del Grupo de Acción Operativa (GAO) se constituyeron en la intersección de Avenida Güemes y calle La Rioja, donde procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Barrionuevo (25), quien fue sindicado como el presunto autor de intentar cometer un ilícito.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada y alojada en la Comisaría Décima, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.