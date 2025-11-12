Catamarca: joven de 18 años atacó e hirió con una botella rota a sus propios padres

Esta madrugada a las 2:30 en la localidad de Los Altos, efectivos policiales llegaron hasta el barrio El Churqui donde aprehendieron a un joven de apellido Díaz (18), quien fue sindicado de haber agredido físicamente con una botella de vidrio a sus progenitores, de 59 y 63 años de edad, causándoles cortes en diferentes partes del cuerpo.

Por lo sucedido, el individuo quedó alojado en la dependencia policial, mientras que los damnificados fueron asistidos por profesionales médicos del Hospital Zonal y luego se los invitó a radicar la denuncia penal correspondiente.