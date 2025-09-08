Catamarca: jornada sobre esquila y mantenimiento de maquinarias en Laguna Blanca

El Gobierno de Catamarca continúa acompañando a los productores de Laguna Blanca, en el departamento Belén, con acciones para potenciar el desarrollo productivo de la vicuña.

En esta oportunidad, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto a un equipo de PROLANA, llevó adelante este domingo una capacitación sobre Buenas Prácticas de Esquila, acondicionamiento de fibra de camélidos y mantenimiento de herramientas.

La jornada tuvo una gran convocatoria, con la participación de productores de Laguna Blanca y de otras localidades cercanas como La Angostura, Aguas Calientes y Corral Blanco. Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y de PROLANA ofrecieron asistencia técnica durante toda la capacitación, que también contó con el respaldo de la Dirección de Desarrollo Andino.

El encuentro se destacó por su carácter práctico y el intercambio de saberes entre los asistentes, consolidándose como una instancia clave para fortalecer al sector productivo local y mejorar la calidad del trabajo de los productores.