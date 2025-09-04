Catamarca: Jornada de Salud Mental Comunitaria en Tinogasta

Con el objetivo de brindar herramientas para fortalecer la participación de la comunidad en el abordaje de la salud mental, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo una Jornada de Salud Mental Comunitaria en la localidad de Tinogasta.

A cargo de la Dirección Provincial de Políticas Asistenciales, por la mañana, los equipos de salud provincial y municipal de Tinogasta trabajaron sobre el Protocolo de Abordaje de las Urgencias en Salud Mental. Evaluación, Atención y Derivación (EAD). Allí se profundizaron los contenidos vistos en instancia virtual, y se continuó con contención farmacológica y física, en casos que lo requieran.

También, participó el equipo de salud de Fiambalá y se les entregó el manual MHGAP y Manual Clínico para el abordaje de las violencias por motivos de género para equipos de salud, y el Protocolo de Urgencias EAD.

Este protocolo es una herramienta creada en el 2023, con resolución Ministerial en 2024, que contiene los marcos normativos de las prácticas de salud mental, incluyendo leyes de derechos del paciente. Además, contiene información sobre cómo realizar una evaluación de riesgo, teniendo en cuenta medidas iniciales de cuidado para todos los ciclos vitales (infancias, adolescencias, adultos y personas adultas mayores), un plan de cuidados que implica intervención verbal, farmacológica y/o física, y una serie de manifestaciones comunes como: crisis de ansiedad, intentos de suicidio, violencias por motivos de género, intoxicación aguda, o crisis de excitación psicomotriz.

Durante la tarde, se realizó una “Ronda Comunitaria Participativa” con agentes de salud y seguridad, estudiantes, docentes y directivos, vecinos, y trabajadoras del Área de Género del Municipio, donde se trabajaron contenidos para pensar la salud mental y poder visibilizar las problemáticas de salud mental sentida por la comunidad, y los recursos disponibles con los que cuenta la población de Tinogasta.

La directora de Políticas Asistenciales, Julieta Lobo Molina, expresó que “llegar a Tinogasta con estas herramientas es necesario para fortalecer las intervenciones posibles en el lugar, cuando se trata de urgencias en salud mental. Ha sido una jornada donde pusimos en común que no solo es importante expresar lo que nos pasa o sentimos, sino también adquirir herramientas para escuchar (nos) y mirar(nos) cuando algo acontece”.