Catamarca: Javier Espinoza alertó sobre el abandono en Valle Viejo

El candidato a diputado provincial, Javier Espinoza, de Primero Catamarca, denunció que Valle Viejo sufre un abandono histórico en obras públicas y en el Hospital de Villa Dolores, especialmente en pediatría, y criticó la falta de infraestructura vial y mantenimiento de servicios.

Advirtió que estas deficiencias reflejan la necesidad de una representación local fuerte en la cámara provincial, y que el municipio podría enfrentar un juicio, por intereses acumulados y la sentencia pendiente, que podrían elevar la deuda a 500 millones de pesos para julio del próximo año.

El candidato prometió priorizar obras, atención sanitaria y control del presupuesto, y responsabilizó a los funcionarios actuales por el desfalco, comprometiéndose a exigir que se respeten los recursos de los vecinos.

Espinoza prometió: “Voy a tener un ojo en Valle Viejo y otro en la provincia. Valle Viejo no tiene un diputado político en la Cámara, y Valle Viejo necesita una mirada o que al gobernador día a día le esté diciendo los problemas, porque no hay otro más que se los diga, y él o adivina o ve qué es lo más conveniente para el bolsillo de su familia, y ejecuta obras de acuerdo a ello y no de acuerdo a lo que piden, solicitan los barrios chacareros. La última gran obra de este departamento no fueron ni las plazas, ni las riveras, ni cosas parecidas. Fue el hospital de Villa Dolores que hizo el ingeniero Brizuela del Moral. Tenés que ir a comprar a la farmacia del gobernador, y ni hablar de pediatría, tenés que ir al hospital de niños o bien a los hospitales del gobernador en la capital”.

Consultado si se pagó finalmente los honorarios de 180 millones a los abogados de empresa COARCO por la obra de cloacas en Valle Viejo, Espinoza respondió que “no se pagó ni un solo peso. Nosotros contratamos una empresa para que haga nuestra casa, nuestra casa se hunde, le hacemos juicio a la empresa, y la empresa nos gana. ¿Cómo es eso? Bueno, eso nos pasó en Valle Viejo. Hicimos juicio a la empresa de las cloacas, estaba todo rebién hasta que el municipio lo abandonó, y por ende, los abogados, más vale, presentaron los recursos aptos para ellos y nos ganaron el juicio. Tampoco quiero que sea el pueblo de Catamarca el que lo pague”.