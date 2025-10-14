Catamarca: investigan la muerte de un hombre en el paraje El Charquiadero, Aconquija

Un hombre de 44 años fue encontrado sin vida en horas de la mañana de este martes en el paraje El Charquiadero, jurisdicción de Aconquija, departamento Andalgalá.

De acuerdo con las primeras informaciones, vecinos de la zona alertaron a las autoridades al advertir la presencia del cuerpo. Inmediatamente se dio intervención a la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal Martín Camps, quien se trasladó personalmente al lugar de los hechos para dirigir las actuaciones de rigor.

En el sitio trabajó personal policial junto a peritos del Laboratorio Forense y de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del deceso.

El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, mientras que los investigadores continúan recabando testimonios y evidencias que permitan esclarecer el hecho.

Hasta el momento, no se difundieron mayores detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las posibles causas de la muerte, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Fuente: Catamarca en Cana