Catamarca: investigan la muerte de un hombre de 66 años en Andalgalá

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 14 horas, un llamado al sistema de emergencias SAE911 alertó sobre un posible fallecimiento en el Distrito Choya, departamento Andalgalá. En respuesta, personal policial se trasladó hasta una vivienda ubicada aproximadamente a 600 metros al sur de la ruta principal, en una zona de difícil acceso.

En el interior de la vivienda se encontró a un hombre que en vida se llamara Nicolás Abraham Flores de 66 años, cabe señalar que una médica del hospital José Chaín Herrera constató el fallecimiento, por su parte el fiscal Dr. Martín Camps, impartió las directivas correspondientes.