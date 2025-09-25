Catamarca: investigan estafa contra EC SAPEM

Hoy, a las 11:30, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 7 y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, mediante exhorto al Juzgado de Control de Garantías de Segunda Circunscripción, personal de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia materializó un allanamiento en el barrio Virgen del Valle, de la localidad de Saujil, Dpto. Pomán.

En el lugar, los investigadores secuestraron cuatro (04) teléfonos celulares, dos (02) tarjetas de memoria, boletas varias, una (01) netbook, tres (03) tarjetas iccid y un (01) pendrive, que tendrían relación con supuestas estafas virtuales y uso indebido de datos de tarjetas en perjuicio de la empresa EC SAPEM.

Al finalizar la medida Judicial, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quedaron supeditados a la prosecución de la causa.