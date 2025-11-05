Catamarca: investigan el hallazgo de una persona sin vida en Fray Mamerto Esquiú

Esta mañana de miércoles pasadas la 9 hs, un llamado telefónico alertó al personal de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú que en Collagata había una persona sin vida. Llegaron los efectivos de la comisaría de Piedra Blanca y corroboraron esta información, convocando a personal del hospital local para que un profesional fuera quien lo corroborara el deceso.

Se dio intervención al personal de la Unidad Judicial N° 11 de Piedra Blanca, quienes están trabajando en el lugar junto a los peritos, bajo las directivas del fiscal en turno del distrito Este, Laureano Palacio.

Por el momento no se ha informado de manera oficial la identidad de esta persona, aunque se sabe que es un hombre de apariencia joven, y en principio se habla de una muerte sin participación de tercera persona.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la operación de autopsia, y el hecho se está investigando en principio como una muerte por causas dudosas.