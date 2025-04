Catamarca: internan en terapia intensiva a un chico que se golpeó durante ensayo en La Alameda para la Presentación de Buzos

El hecho ocurrió en el Paseo General Navarro, durante un descanso por los ensayos de los estudiantes para la presentación de buzos. El adolescente Agustín Quinteros, de 16 años, durante un descanso en el ensayo de coreografías, se apoyó en una verja que cedió, y cayó de espalda unos dos metros, produciéndose lesiones que obligaron a su internación en el sanatorio Pasteur.

El papá de Agustín habló con Radio TV Valle Viejo, pidiendo mantenimiento en el paseo público, y comentando cómo se encuentra su hijo: “Fue una situación muy difícil, porque recibí el llamado de la madre, porque trabajaba y no podía asistir ella y me llegué hasta el lugar y ya lo había llevado la ambulancia del SAME, fue trasladado al hospital San Juan Bautista, en donde le realizaron radiografías y le diagnosticaron que tenía fisuras de dos vértebras y la mano tenía fisuras, así que a las diez de la noche lo trasladaron al sanatorio Pasteur, donde quedó internado en terapia para poder ser controlado mejor y poder realizar nuevamente una resonancia y una radiografía de nuevo. La verdad que es una situación difícil porque ¿quién puede esperar algo así? Ellos estaban realizando su coreografía para la presentación de buzos organizada por la municipalidad a los diferentes colegios y él asiste al colegio Enrique Hood y uno nunca espera tener que ser llamado por algo así y tener que salir tan de prisa y sin saber qué pasó, con el corazón en la mano, es muy difícil, desesperante la situación. El niño se llama Agustín Quintero, tiene 16 años, es un estudiante del colegio Enrique Hood, y quiero llamar un poco la atención a la gente encargada de la Plaza de la Alameda, la gente de mantenimiento que puedan controlar, porque no solamente el colegio Hood, sino que hay muchas instituciones, gente grande que veo haciendo diferentes tipos de actividades físicas, de coreografía por la presentación de buzos, entonces que puedan tomar las medidas correspondientes para que esto no vuelva a pasar, porque dentro de todo fue un milagro que no haya pasado a mayores. Dos vértebras fisuradas, la muñeca, la mano quebrada y una situación muy desesperante”.