Catamarca: intentó apuñalar a su pareja y amenazó a policías que lo detuvieron

Efectivos policiales llegaron hasta un inmueble de la calle Vicario Segura, entre Córdoba y Pasaje Esmeralda, donde aprehendieron a un hombre de 39 años de edad, quien habría causado daños en el interior de la vivienda de su pareja, una mujer de 36 años, para luego intentar agredirla con un cuchillo tipo tramontina, como así también amenazó al personal policial interviniente.

Por el hecho, el arma blanca quedó en calidad de secuestro, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2 y el supuesto autor fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.