Catamarca: iniciaron juicios por jurados en Capital y Tinogasta

Durante esta jornada iniciaron dos debates bajo el sistema de jurado popular en los que los imputados son acusados de delitos contra la integridad sexual.

En la sala de la Oficina de Gestión de Audiencias de la Capital un hombre responde por dos hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo continuado en concurso real”. Luego de la audiencia de selección de jurados el juez director, Dr. Miguel Lozano Gilyam, abrió el debate dando lugar a los alegatos de apertura del Ministerio Público a cargo de los fiscales Dr. Augusto Barros y Dr. Ricardo Córdoba Andreatta y del defensor del acusado, Dr. Andrés Cabrera. De igual manera, realizó su exposición la asesora de menores, Dra. Carolina Acuña Barrionuevo.

Por su parte, en el Nodo de Punto Digital de Tinogasta el juez director, Dr. Marcelo Soria, dio inicio al juicio que tiene a un hombre acusado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el grave daño en la salud mental de la víctima”. En este debate el fiscal es el Dr. Miguel Mauvecín acompañado por el Dr. Germán Quinteros como fiscal coadyuvante. El Dr. Marcos Gandini representa a la querella particular y el Dr. Pedro Vélez es el defensor del imputado.