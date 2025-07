Catamarca: inesperado intercambio de acusaciones de Francisco Monti contra Marcos y Juan Denett

El diputado nacional por la UCR, Francisco Monti, subió ayer sábado a sus redes sociales un artículo periodístico con el título “Morales solicitó que Marcos y Juan Denett sean investigados”, y refiere a una causa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Se trata de una información de marzo de 2020, donde mencionan que el abogado tucumano Gustavo Morales concurrió a declarar como testigo en las dependencias del Juzgado Federal local y según comentó, aportó pruebas y pidió que se amplíe la investigación.

En el caso donde se investigaba una presunta relación entre funcionarios policiales y narcotraficantes, Morales dijo por entonces a la prensa que solicitó a la Justicia Federal que investigue al ex secretario de Seguridad y actual fiscal de Estado, Marcos Denett, y a su hijo y actual diputado oficialista Juan Denett. “Nombré un testigo fundamental que acredita la relación del detenido ex subjefe de Policía Carlos Kunz con Marcos Denett, quien además aseguró haber vendido droga y robar marihuana para el también detenido subcomisario Nolberto Valdez”, agregó.

Ayer, el diputado Monti reflotó el tema en su posteo, junto a la captura de pantalla de aquella noticia, etiquetó al diputado peronista provincial Juan Dennet, y le preguntó: “¿Cuándo vas a aclarar esto? Te llamaron a declarar o te escudaste en los fueros? O te protegieron por ser sobrino (reconocido a regañadientes) del gobernador?”.

Inmediatamente, llegó la respuesta del legislador provincial Denett: “Cómo le entró la balubi a Monti. Ay niño Monti. Tan desesperados estás que sacas archivos que ni tuvieron fundamentos. Te cuento por si no te acordas, en su momento fuimos injuriados mediáticamente e intentaron callarnos con falsas denuncias. Pero como somos gente de bien y apenas tomamos conocimiento de esas falsas denuncias por las redes sociales, nos dirigimos a la Justicia Federal para hacer una presentación espontánea para ponernos a disposición de la justicia. Por qué eso hacen los hombres de bien, los que nada tienen que esconder. Ahora, seria importante que te informes y veas dónde está preso ese malandra tucumano que nos injuriaba. Pero te repito, nosotros somos hombres de bien, caminamos tranquilos por la calle. No como vos que te haces el loquito por redes o en bs as y en Catamarca agachas la cabeza. Y ni hablar en la Chacabuco, ahí donde está el UCR no sé si te acordas, porque desde que te pusiste la peluca te volviste un gato del gobierno nacional y tus correligionarios, los viejos dirigentes radicales de ley no te pueden ni ver! P/D: ya que te haces el picante para postear en redes espero que tengas las mismas agallas para ir a la justicia y presentar pruebas cuando te citen por injurias! O te vas a amparar en tus fueros?? Mira que los tenes hasta diciembre no más. P/D 2: te @ pero como buen peluca lo tenes bloqueado”.

Luego, se sumó el fiscal de Estado, Marcos Denett, compartiendo la publicación de su hijo Juan, y agregando una advertencia a Monti, en una sola línea: “No sabe cómo llamar la atención, recurre al agravio, la mentira y las noticias falsas. Ya deberá explicar el joven Monti en Tribunales”.

Al rato, en un nuevo posteo, el diputado nacional del radicalismo cruzó al exsecretario de Seguridad: “Dr Marcos Denett las obligaciones de padre se ejercen en tiempo y forma. Es tarde para sobreactuar sentimientos. Me amenaza con con tirarme encima toda la estructura Judicial sumisa que armaron en #Catamarca ? Proceda.”