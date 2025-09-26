Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: indagaron al chino acusado de abuso sexual en una empresa minera

El fiscal de instrucción en comisión de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, indagó hoy a Huang Sencai, ciudadano de nacionalidad china imputado en una causa por abuso sexual en la minera Zijin Liex.

La audiencia contó con la participación de una intérprete designada, la perito intérprete Zhuang Zhongzhu, quien ofició como traductora en idioma chino mandarín–castellano, a fin de garantizar la correcta asistencia en el proceso.

El imputado está acusado de los delitos de “Abuso Sexual Simple Calificado por el Grave Daño en la Salud Mental de la Víctima, Hecho Nominado Primero” y “Abuso Sexual Simple Calificado por el Grave Daño en la Salud Mental de la Víctima, en Grado de Tentativa, Hecho Nominado Segundo”, ambos en concurso real. Representado por un abogado particular, el hombre decidió prestar declaración sobre los hechos.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada a principios de julio en la Comisaría Departamental de Fiambalá, donde la víctima manifestó que el hecho habría ocurrido en su lugar de trabajo, identificando como presunto autor a un compañero. En ese marco, la Fiscalía activó el Protocolo de Abuso Sexual, dispuso medidas de protección para la víctima y ordenó pericias psicológicas, además de la intervención de áreas especializadas.

El imputado permanece en libertad, bajo cumplimiento de medidas restrictivas, que incluyen:

● Constituir domicilio y número telefónico en autos, sin posibilidad de modificarlos sin previo aviso a la Fiscalía.

● Retención preventiva del pasaporte, que solo podrá ser restituido previa solicitud fundada.

● Abstenerse de realizar actos que obstaculicen la investigación penal preparatoria.

● Prohibición de todo tipo de contacto con la denunciante y su familia, ya sea de manera directa, indirecta, telefónica, por mensajería de texto, aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, etc.) o redes sociales (Facebook, entre otras). En la vía pública, deberá preservar una distancia no inferior a 100 metros.

● Concurrir todos los domingos, a las 9:00 horas, a la Comisaría de Fiambalá para rubricar planilla de control, durante un plazo de 4 meses, a fin de corroborar su arraigo en la jurisdicción.

A tales efectos, se libró oficio al jefe de la comisaría de Fiambalá, requiriendo disponer los recursos humanos y materiales necesarios para notificar al imputado sobre las medidas de restricción, las cuales deberán ser cumplidas bajo apercibimiento de promover investigación por Desobediencia Judicial.

  • Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

    Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

    El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes condenó este viernes a prisión perpetua a Carlos Costa, el hermano del jugador de Boca Juniors Ayrton Costa, por el femicidio de Agustina Aguilar. El fallo fue dictado por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, quienes determinaron que Costa asfixió a la víctima, de 21 años, con…

  • Catamarca: indagaron al chino acusado de abuso sexual en una empresa minera

    Catamarca: indagaron al chino acusado de abuso sexual en una empresa minera

    El fiscal de instrucción en comisión de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, indagó hoy a Huang Sencai, ciudadano de nacionalidad china imputado en una causa por abuso sexual en la minera Zijin Liex. La audiencia contó con la participación de una intérprete designada, la perito intérprete Zhuang Zhongzhu, quien ofició…

  • Catamarca: autoridades aclaran situación del agua en Fiambalá y Zijin-Liex acompaña en la búsqueda de soluciones

    Catamarca: autoridades aclaran situación del agua en Fiambalá y Zijin-Liex acompaña en la búsqueda de soluciones

    Informe: Multimedios El Abaucán Digital En las últimas horas, publicaciones irresponsables en algunos medios generaron alarma en la comunidad de Fiambalá al difundir que las napas subterráneas que abastecen de agua potable a la ciudad se habrían secado por completo. Sin embargo, autoridades de Aguas de Catamarca y representantes de la empresa Zijin – Liex aclararon que tales…

  • La Iglesia volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado

    La Iglesia volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado

    Tras el macabro triple asesinato de una adolescente y dos jóvenes en Florencio Varela, la Iglesia Católica emitió una fuerte declaración, donde volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado para que “la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos”. “Una vez más nos encontramos frente a un episodio…

  • Liga Profesional: tres partidos animan la jornada de este viernes

    Liga Profesional: tres partidos animan la jornada de este viernes

    Platense recibe a San Martín de San Juan y Banfield se mide con Unión desde las 19. La fecha cierra con el duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Tigre, a las 21:15. La Liga Profesional del fútbol argentino ofrece este viernes una cargada jornada con tres encuentros claves para la tabla. A…

  • Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística

    Catamarca desembarca en la FIT 2025 con toda su propuesta turística

    Catamarca volverá a decir presente en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el encuentro más importante del sector turístico, que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, Ciudad de Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, la provincia compartirá en el stand 1320 su variada oferta turística…

Anuncio
Anuncio