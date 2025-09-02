Catamarca: indagaron al abogado Augusto Filippín

El abogado Augusto Filippín, imputado por una decena de hechos, fue indagado esta mañana de martes luego de que lo detuvieran por habere quitado la tobillera que le impuso la Justicia por el beneficio de permanecer con prisión domiciliaria que le otorgaran.

El abogado defensor, Juan Pablo Morales, dijo que su cliente nunca quiso fugarse, y que incurrió en desobediencia judicial por el estado de salud de su madre, que vive con él, y que debía ir a buscarle un remedio.

Ahora, la fiscal Giillermina Antonino deberá resolver si le concede la excarcelación.